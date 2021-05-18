"Никто в Европе не должен жить под оккупацией": премьер Эстонии посетила район ООС на Донбассе

Что известно

В ходе поездки в Луганскую область, делегация ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ “Станица Луганская”, который планируется модернизировать. Этот КПВВ из семи открытых в районе проведения ООС, проводит полноценный пропуск граждан.

Во время брифинга премьер-министр Эстонской Республики Кая Каллас отметила, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в контексте длительной вооруженной агрессии РФ.

Цитата

“Никто в Европе не должен жить в зоне боевых действий или под оккупацией. Мы все партнеры и друзья Украины, и должны положить конец боевым действиям. Вместе с международными партнерами мы работали для того, чтобы сделать конкретные шаги и защитить Украину. Россия должна знать цену и последствия своей агрессии. Сегодня я присутствовала здесь, чтобы сказать: мы стоим рядом с вами. Семь лет после начала агрессии и столько, сколько в этом будет необходимость, мы будем помогать. Безопасность Украины — это безопасность Европы. Я поражена, на каком уровне вы готовы защищать своих граждан и о них заботиться”, — отметила премьер-министр Эстонии.

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“Границы Украины будут признаны на международном уровне, а это значит, что Луганск — это Украина, Донецк — Украина и Крым — это Украина!” — подчеркнула она.

Детали

Премьерка Каллас проинформировала представителей СМИ, что Эстония поддерживает несколько проектов, направленных на повышение благосостояния школьников и обеспечения равных возможностей в сфере образования на Донбассе. Это, в частности, обеспечение интернетом двух местных сел и оказания гуманитарной помощи малообеспеченным семьям. Кроме того, сообщили, что эстонская сторона предоставляет финансовую помощь для поддержки украинских территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и лесному фонду, в прошлом году понес большие пожаров.

Во время визита на КПВВ “Станица Луганская” Кая Каллас также сообщила о намерениях Эстонии помочь в восстановлении лесов Луганщины, уничтоженных в прошлогодних пожарах, а именно профинансировать приобретение около 70 тысяч саженцев. По этому поводу делегация из воздуха осмотрела последствия лесных пожаров на Луганщине.

Напомним

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.