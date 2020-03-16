ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно: дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Красногоровки - из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.
Сообщается, что подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера, 15 марта, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции.