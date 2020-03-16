ООС: бойовики шість разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Від початку доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме: двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; неподалік від Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу; неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.
Повідомляється, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
"Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора, 15 березня, бойовики 12 разів обстріляли українські позиції.