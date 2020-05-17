ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Сообщается, что украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку от Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Для блокировки преступной деятельности подразделения Объединенных сил давали противнику результативный и мотивированный ответ”, — сообщили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
“Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было”, — сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что по данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.
“С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ противник дважды обстрелял наши позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения”, — сообщили в штабе.
“Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, боевики обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ на оккупированной части Донбасса.