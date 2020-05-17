ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Повідомляється, що українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік Новотроїцького, Гранітного, Авдіївки та двічі поруч з Лебединським окупанти обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Для блокування злочинної діяльності підрозділи Об’єднаних сил давали противнику результативну та вмотивовану відповідь”, — повідомили у штабі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік Новгородського загарбники використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, випустивши 30 мін.
“Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було”, — повідомили у пресцентрі.
Зазначається, що за даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.
“Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення”, — повідомили у штабі.
“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ на окупованій частині Донбасу.