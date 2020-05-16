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Бойовики обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ на окупованій частині Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Патруль моніторингової місії ОБСЄ зазнав обстрілу з боку незаконних збройних формувань в окупованій частині Донбасу - поблизу населеного пункту Березівське. Спостерігачі в результаті обстрілу не постраждали. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, інформує УНН.

Бойовики обстріляли спостерігачів місії ОБСЄ на окупованій частині Донбасу

Зазначається, що 15 травня патруль Місії у складі 6 співробітників на 2 автомобілях перебував на південно-західній околиці населеного пункту Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська), де здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для сприяння проведенню ремонтних робіт на об’єкті водної інфраструктури в цьому районі, а також виконував оголошений політ безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії для уточнення повідомлень про пошкодження в цьому населеному пункті.

"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат перебував на висоті 5 м над землею, четверо членів патруля Місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили 2 вогняні невстановлені боєприпаси, які летіли в їхньому напрямку та вибухнули у повітрі. Невдовзі вони побачили та почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80–100 м над землею та на відстані приблизно 20 м на північно-північний захід від свого місцеперебування. Усі вчотирьох укрилися в автомобілях. Ще двоє співробітників Місії перебували в автомобілях, однак чули вибухи", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що команда СММ негайно перемістилася на іншу позицію приблизно за 3 км на захід від південно-західної околиці Березівського та продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації. Патруль Місії благополучно повернувся на базу в населений пункт Кадіївка (колишній Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

Як повідомлялося раніше в УНН, у березні Франція та Німеччина засудили дії бойовиків по обмеженню діяльності місії ОБСЄ на Донбасі. 

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