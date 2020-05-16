Боевики обстреляли наблюдателей миссии ОБСЕ на оккупированной части Донбасса

Отмечается, что 15 мая патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине населенного пункта Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км северо-западнее от Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждении в этом населенном пункте.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-северо-запад от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников Миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы", - говорится в сообщении.

Указывается, что команда СММ немедленно переместилась на другую позицию примерно в 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации безопасности. Патруль Миссии благополучно вернулся на базу в населенный пункт Кадиевка (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

Как сообщалось ранее в УНН, в марте Франция и Германия осудили действия боевиков по ограничению деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе.