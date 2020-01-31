ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. 30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно:
вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем;
рядом с Талаковкой - из станковой противотанкового гранатомета - 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехового - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
три раза наряду с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 5 снарядов, минометов калибра 120 мм - 12 мин и 82-мм минометов - 13 мин;
вблизи населенного пункта Хутор Вольный - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.
Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этих суток, 31 января, российские оккупационные войска 2 раза осуществили обстрелы наших позиций, а именно:
рядом с Луганским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
неподалеку Широкиного - с 82 - мм минометов противник выпустил 13 мин, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, ПАСЕ требует от России прекратить военное вмешательство в Донбассе и аннексию Крыма.