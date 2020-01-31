ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. 30 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями ствольної артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по нашим позиціям, а саме:
поблизу населеного пункту Березове – з гранатометів різних систем;
поруч з Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 14 пострілів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм противник випустив 2 міни;
три рази поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 мм – 5 снарядів, мінометів калібру 120 мм – 12 мін та 82-мм мінометів – 13 мін;
поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету.
Вчора, 30 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби, 31 січня, російські окупаційні війська 2 рази здійснили обстріли наших позицій, а саме:
поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – з 82 – мм мінометів противник випустив 13 мін, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, ПАРЄ вимагає від Росії припинити військове втручання на Донбасі і анексію Криму.