ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Цитата:
"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.
Детали
Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.
Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска - ручные противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
30 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.