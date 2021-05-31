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ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 12712 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики пять раз нарушили "режим тишины"

Цитата:

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

30 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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