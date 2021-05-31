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ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"

Цитата: 

"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у штабі.

Деталі 

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська – ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Як наголосили в штабі, бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

30 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

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