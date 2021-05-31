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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 27443 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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ООС: бойовики 4 рази порушували “режим тиші”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Протягом минулої доби, 30 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики 4 рази порушували “режим тиші”

Деталі

В районі населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У тому ж напрямку окупанти двічі з ручних протитанкових гранатометів здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

По позиціям українських захисників в районі населеного пункту Золоте-4 окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед захисників немає. Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Додатково

Учасники підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу обговорять питання щодо нового майданчика для переговорів замість Мінська.

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