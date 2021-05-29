"Після всіх подій у Білорусі": у ТКГ хочуть порушити питання майданчика для переговорів

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"Питання, яке буде першим підніматися в роботі підгруп – це, після всіх подій у Білорусі, питання майданчика, на якому мають відбуватися переговори. Дискусія з приводу того, чи мають вони відбуватися в Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі. Українська делегація не вважає, що Білорусь зараз є нейтральною країною, яка може представляти майданчик як нейтральна країна. Вона дуже під впливом Росії. Думаю, це питання для ТКГ зараз важливе", - заявила вона.

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На запитання, як зміна майданчика позначиться на роботі ТКГ, Іванова відповіла: "Я не бачу, що може зірватися, якщо зміниться майданчик". "Я думаю, просто робота буде більш незалежною, якщо буде інший майданчик. А щоб щось зірвалося – таких бачень поки немає", - додала вона.

Контекст

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук нещодавно заявив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів в контактній групі, в першу чергу до ОБСЄ, з питанням про пошук нового майданчика.

Йому вже встигла відповісти Москва. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія “розраховує”, що Україна не буде нібито “використовувати ситуацію з екстреною посадкою літака Ryanair в Білорусі, щоб ухилитися від виконання мінських домовленостей” і що не представнику України “вирішувати”, як буде працювати переговорний процес.

Спікер української делегації Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що пропозиція щодо можливого перенесення місця переговорів ТКГ з Мінську наразі не стоїть на порядку денному переговорів, це лише політична заява. Прогнозувати, як скоро сторони повернуться до переговорів в офлайн-форматі, на сьогодні зарано через “ковідні” обмеження.