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ООС: боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 5992 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сводке, опубликованном пресс-центром штаба ООС, передает УНН.

ООС: боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Авдеевка, по направлению Спартак - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Луганское, по направлению Логвиново - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Троицкого, по направлению Калиново - из миномета калибра 82 мм и дважды Новолуганское, по направлению Доломитное - из автоматических гранатометов.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня.

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