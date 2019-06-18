ООС: бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Від початку доби бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС, передає УНН.
“Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів”, — йдеться у зведенні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил, поблизу населеного пункту Авдіївка, з напрямку Спартак — з мінометів калібру 82 мм.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил: в районі населений пункт Луганське, з напрямку Логвинове — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, поблизу Троїцького, з напрямку Калинове — з міномету калібру 82 мм та двічі Новолуганське, з напрямку Доломітне — з автоматичних гранатометів.
“Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає”, — зазначили у штабі.
Як повідомляв УНН, 17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню.