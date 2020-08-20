ООС: боевики один раз открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили оежим прекращении огня, осуществив неприцельные выстрелы из пулемета, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументирован около Авдеевки", - сообщили в пресс-центре.
Так, недалеко от населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета.
"Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.