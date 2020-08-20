ООС: бойовики один раз відкривали вогонь

"Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано біля Авдіївки", - повідомили у пресцентрі.

Так, поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемету.

"Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Серед українських захисників немає бойових втрат і поранень. У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 19 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.