ООС: боевики один раз открывали неприцельный огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре.
В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали и на провокацию врага не поддались.
На всех участках фронта режим тишины хранился в полной мере.
"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Среди личного состава Объединенных сил потерь и раненых нет", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 18 августа в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.