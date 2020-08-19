ООС: бойовики один раз відкривали неприцільний вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, передає УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися.
На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.
"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Серед особового складу Об'єднаних сил втрат і поранень немає", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 18 серпня у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.