ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Боевики на Донбассе с начала суток один раз обстреляли украинские позиции. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 9 августа, российско-оккупационные войска осуществили 1 обстрел", - отметил он.
По его данным, после полуночи, по направлению от оккупированной Ужовки враг вел огонь из стрелкового оружия в течение почти часа по нашим защитникам Лебединского.
"По имеющейся информации, потерь в результате вражеского обстрела нет", - добавил представитель МОУ.
Напомним, 8 августа боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.