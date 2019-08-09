ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі з початку доби один раз обстріляли українські позиції. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Від початку поточної доби сьогодні, 9 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 1 обстріл", - зазначив він.
За його даними, після опівночі, з напрямку від окупованої Ужівки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї протягом майже години по нашим оборонцям Лебединського.
"За наявною інформацією, втрат внаслідок ворожого обстрілу немає", - додав речник МОУ.
Нагадаємо, 8 серпня бойовики 9 разів обстріляли українські позиції на Донбасі.