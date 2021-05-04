ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. За прошедшие сутки, 3 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В частности, неподалеку от Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи поселков Широкино и Лебединский российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.
Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское — еще и из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.
Реакция украинской стороны
“На обстрелы противника наши защитники открывали огонь”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что о фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Ситуация с начала суток
“По состоянию на 7 часов утра, 4 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск”, — говорится в сообщении.
Так, недалеко Авдеевки, враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали военные.
Напомним
Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия стабильно пытается выйти из “минских” переговоров по поводу урегулирования ситуации на Донбассе.