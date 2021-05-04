ООС: бойовики дев'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом минулої доби, 3 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Зокрема, неподалік Водяного та Талаківки противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу селищ Широкине та Лебединське російські окупанти здійснили обстріли з мінометів калібру 82 мм.
У районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь у бік наших позицій із стрілецької зброї.
Неподалік селища Кримське противник відкривав вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське — ще й зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає.
Реакція української сторони
“На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь”, — повідомили у штабі.
Зазначається, що про факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Ситуація від початку доби
“Станом на 7 годину ранку, 4 травня, зафіксовано 1 порушення припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ”, — йдеться у повідомленні.
Так, неподалік Авдіївки, ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
“Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували військові.
Нагадаємо
Як раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія стабільно намагається вийти з “мінських” перемовин з приводу урегулювання ситуації на Донбасі.