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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, есть раненые

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КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получили двое военнослужащих. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Шаравара.

Кроме того, по данным Минобороны, в течение полутора часов, российские оккупанты вели обстрел позиций Объединенных сил вблизи Шумов на Луганском направлении, при этом используя гранатометы различных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Также из аналогичного вооружения со стороны оккупированного Доломитного, противник обстрелял украинские позиции неподалеку Новолуганского.

Сообщается, что по имеющейся информации, в результате прицельных обстрелов оккупационных войск, двое украинских военных получили ранения. Эвакуационной техникой воины доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно было предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

"Такие действия российских оккупантов без ответа не остались - подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются", - добавил Шаравара.

Напомним, 29 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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