ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримали двоє військовослужбовців. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню", - сказав Шаравара.
Крім того, за даними Міноборони, протягом півтори години, російські окупанти вели обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Шумів на Луганському напрямку, при цьому використовуючи гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.
Також з аналогічного озброєння, з боку окупованого Доломітного, противник обстріляв українські позиції неподалік Новолуганського.
Повідомляється, що за наявною інформацією, в результаті прицільних обстрілів окупаційних військ, двоє українських військових отримали поранення. Евакуаційною технікою воїнів доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу.
"Такі дії російських окупантів без відповіді не залишилися — підрозділи Об’єднаних сил надали жорстку відповідь з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - додав Шаравара.
Нагадаємо, 29 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.