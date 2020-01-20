ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь на Луганском направлении. Ночью со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Травневого. А под утро из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Луганского", - рассказал он.
Отмечается, что оба обстрелы продолжались по 15 минут.
"В последнем случае наши воины ответили противнику со штатного пехотного вооружения. Также адекватно отвечать врагу после 10 утра пришлось военнослужащим ВСУ, которые выполняют боевые задачи возле Орехового, когда оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Еще один вражеский обстрел наших позиций в этом районе, уже со 120-мм минометов, начался с половины 12-го", - добавляет он.
По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет.
Напомним, 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.