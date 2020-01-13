ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. 12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Один обстрел по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», а именно: рядом с Водяным - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин;
рядом с Орехово - с 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 13 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
Напомним, на всех трех участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной.