ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. 12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Один обстріл по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме: поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:
поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 13 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, на всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною.