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ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 13 січня. УНН. 12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Один обстріл по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", а саме: поруч з Водяним – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", а саме:

поблизу населеного пункту Новотошківське – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін;
поруч з Оріховим – з 82-мм мінометів - 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
неподалік Травневого – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 12 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби, 13 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, на всіх трьох ділянках розведення сил та засобів на Донбасі залишається стабільною.

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