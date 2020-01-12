ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. 11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Из 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашей позиции рядом с Красногоровка и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с песком, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вчера, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток, 12 декабря, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
Напомним, на всех участках разведения сохраняется режим тишины.