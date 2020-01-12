ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. 11 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зі 120-мм міномету противник випустив 3 міни по наший позиції поруч з Красногорівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям українських захисників поблизу з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Вчора, 11 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 12 грудня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. З міномету калібру 82-мм противник випустив 7 мін по позиції українських захисників поблизу з Новотошківським, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, на всіх ділянках розведення зберігається режим тиші.