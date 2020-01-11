ООС: на всіх ділянках розведення зберігається режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На всіх ділянках розведення ситуація залишається стабільною та зберігається режим тиші. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
"На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї.