ООС: на всех участках разведения сохраняется режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На всех участках разведения ситуация остается стабильной и сохраняется режим тишины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина", - добавляется в сообщении.
Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции с применением гранатометов и стрелкового оружия.