ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. З початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 11 січня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення Мінських угод. Станом на 12:00, за наявною на цей час інформацією, ворог загалом здійснив 2 прицільні обстріли позицій наших захисників", - зазначив він.
Майже з опівночі від населеного пункту Лозове окупанти протягом години вели обстріл наших оборонців населеного пункту Піски, застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.
Близько 05:30 ранку від Старомихайлівки російсько-окупаційні війська випустили 3 міни калібру 120-мм по нашим захисникам Красногорівки.
За наявною інформацією, бойових втрат, внаслідок прицільних ворожих обстрілів серед наших героїв немає.
Нагадаємо, 10 січня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню внаслідок чого поранення отримали троє військових.