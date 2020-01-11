ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112155 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115744 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114209 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128653 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105574 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108166 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108219 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131896 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130669 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 195328 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Актуальное
ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 14512 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции с применением гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 11 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил 2 прицельные обстрелы позиций наших защитников", - отметил он.

Почти с полуночи от населенного пункта Лозовое оккупанты в течение часа вели обстрел наших защитников населенного пункта Пески, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

Около 5:30 утра от Старомихайловки российско-оккупационные войска выпустили 3 мины калибра 120-мм по нашим защитникам Красногоровки.

По имеющейся информации, боевых потерь, вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет.

Напомним, 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня в результате чего ранения получили трое военных.

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