ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 19 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения сравнению с предыдущими сутками возросла. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
Вблизи Майорска российские оккупанты вели беспокоя огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.
В направлении Луганского и Новолуганское враг осуществлял прицельные обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Орехово наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа “Квадрокоптер”, с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковка.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. “Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и он эвакуирован в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
“Украинская защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.
Благодаря усилиям наших воинов враг не достиг своих разрушительных целей. Рубежи украинских подразделений остались неизменными”, — говорится в сообщении.
Ситуация с начала суток
В течение текущих суток, 20 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Ранее в Министерстве обороны заявили, что в проект государственного бюджета на 2022 предусмотрено рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны Украины.