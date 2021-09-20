ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Упродовж минулої доби, 19 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Напружена обстановка спостерігалась в районі населеного пункту Новозванівка, який противник обстрілював тричі, застосувуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.
Поблизу Майорська російські окупанти вели турбуючий вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів.
В напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу “Квадрокоптер”, за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. “Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна — задовільний”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
“Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, — йдеться у повідомленні.
Ситуація від початку доби
Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
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