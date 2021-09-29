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ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, ранены два военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась. Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку Каменки. Первый обстрел враг совершил со станковых противотанковых гранатометов, второй — из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух враждебных беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединский и Широкино.

“В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья — удовлетворительное”, — говорится в сообщении штаба.

Ситуация с начала суток

В течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

У населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Реакция украинской стороны

На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

Накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей развернули масштабную призывную кампанию на военную службу.

Украинские Национальные Новости

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