ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, ранены два военных

КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась. Российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.