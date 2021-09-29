ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, поранено двох військових

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась. Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий — із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

“Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я — задовільний”, — йдеться у повідомленні штабу.

Ситуація від початку доби

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Реакція української сторони

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо

Напередодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що окупаційні адміністрації в окремих районах Донецької та Луганської областей розгорнули масштабну призовну кампанію на військову службу.

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