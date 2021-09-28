Бойовики на Донбасі розгорнули масштабну призовну кампанію - розвідка

Цитата

“Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, — йдеться в повідомленні.

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Зокрема, У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

Водночас для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту.

Таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з’єднань і частин.

Доповнення

У зоні ООС з початку поточної доби до 11 години через ворожі обстріли поранено вже двох українських військовослужбовців.