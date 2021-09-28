Боевики на Донбассе развернули масштабную призывную кампанию - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей развернули масштабную призывную кампанию на военную службу. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.
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"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.
Детали
В частности, в СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях.
В то же время для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта.
Таким военнослужащим запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т.ч. уже оформленных российских паспортов, которые хранятся в штабах соединений и частей.
Дополнение
В зоне ООС с начала текущих суток до 11:00 из-за вражеских обстрелов ранено уже двух украинских военнослужащих.