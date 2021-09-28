ООС: з початку доби вже двоє поранених бійців

Цитата:

“Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я — задовільний”, — повідомили у Міноборони.

Деталі

За повідомленням, зокрема, вночі та вдосвіта в напрямку Кримського збройні формування вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя, вранці, російсько-окупаційні війська задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.

Доповнення

Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.