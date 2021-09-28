ООС: с начала суток уже двое раненых бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В зоне ООС с начала текущих суток до 11:00 из-за вражеских обстрелов ранены уже двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сводке, обнародованной Минобороны, пишет УНН.
Цитата:
"С начала этих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня... В результате вражеских действий два военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - сообщили в Минобороны.
Детали
По сообщению, в частности, ночью и на рассвете в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь в ответ, чем заставили противника прекратить обстрелы.
Дополнение
За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения выросла. Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.