ООС: боевики 65 раз за сутки открывали огонь против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, 18 февраля, по состоянию на 22 часа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 65 нарушений, 51 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Детали
Противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье" на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших среди гражданских лиц и личного состава КПВВ не имеет.
Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.
Сообщается, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.