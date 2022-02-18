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ООС: бойовики 65 разів за добу відкривали вогонь проти українських військових

ООС: бойовики 65 разів за добу відкривали вогонь проти українських військових

Київ • УНН

 • 42733 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, станом на 22 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 65 порушень, 51 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.

Деталі

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

Особливо цинічним був обстріл КПВВ “ЩАСТЯ” на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

Противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

Повідомляється, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

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