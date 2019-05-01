ООС: боевики 6 раз обстреляли украинские позиции, двух военных ранено
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений с 120 и 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстрелял позиции наших защитников: дважды с 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески; с станковых противотанковых - вблизи поселка городского типа Новотроицкое; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Лебединский и Николаевка; с стрелкового оружия - у села Гранитное.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, с начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.