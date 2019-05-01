Сьогодні бойовики вже тричі обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. З початку поточної доби бойовики вже тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 3 провокаційні обстріли, в тому числі, противник застосував міномети”, — зазначив Гуцуляк.
За його словами, ще опівночі ворог розпочав прицільний обстріл зі стрілецької зброї поблизу Гранітного. Близько першої години ночі бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Лебединського.
Після 1:25 оборонці населеного пункту Піски зафіксували декілька розривів ворожих мін 82-го калібру.
За інформацією Міноборони, від початку поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає.
Нагадаємо, вчора, 30 квітня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз — із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.