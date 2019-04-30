Обстріли на Донбасі: поранено військового Об'єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції наших підрозділів:
з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Піски;
з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське;
з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з 120 мм мінометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Троїцьке. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь", - повідомили у прес-центрі, додавши, що втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, вчора бойовики здійснили 8 обстрілів позицій українських військових.