Обстрелы на Донбассе: ранен военный Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции наших подразделений:
из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески;
с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединский;
с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Марьинка.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник с 120 мм минометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Троицкое. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - сообщили в пресс-центре, добавив, что потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, говорится в сообщении.
Напомним, вчера боевики осуществили 8 обстрелов позиций украинских военных.