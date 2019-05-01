Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 3 провокационные обстрелы, в том числе, противник применил минометы", - отметил Гуцуляк.
По его словам, еще в полночь противник начал прицельный обстрел из стрелкового оружия вблизи Гранитного. Около часа ночи боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Лебединского.
После 1:25 защитники населенного пункта Пески зафиксировали несколько разрывов вражеских мин 82-го калибра.
По информации Минобороны, с начала текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди защитников Украины нет.
Напомним, вчера, 30 апреля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенное минскими соглашениями 120 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.