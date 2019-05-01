Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107141 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111160 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113862 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114741 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143244 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115306 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140188 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144973 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130364 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130385 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС

Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС

Киев  •  УНН

 • 9866 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны, полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 3 провокационные обстрелы, в том числе, противник применил минометы", - отметил Гуцуляк.

По его словам, еще в полночь противник начал прицельный обстрел из стрелкового оружия вблизи Гранитного. Около часа ночи боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Лебединского.

После 1:25 защитники населенного пункта Пески зафиксировали несколько разрывов вражеских мин 82-го калибра.

По информации Минобороны, с начала текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди защитников Украины нет.

Напомним, вчера, 30 апреля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенное минскими соглашениями 120 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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