ООС: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, двох військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з 120 і 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Ворог обстріляв позиції наших захисників: двічі з 120 та 82 мм мінометів — біля населеного пункту Піски; з станкових протитанкових — поблизу селища міського типу Новотроїцьке; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Лебединське і Миколаївка; з стрілецької зброї — біля села Гранітне.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.
На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики вже тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі.